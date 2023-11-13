"بتهمة اختلاس مليون دولار".. اعتقال 6 متهمين بينهم مدير العقود الحالي في ديوان محافظة بابل

2023-11-13 19:20:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، اعتقال (6) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل أبرزهم مدير العقود الحالية؛ على خلفيَّة الاستيلاء على أكثر من مليون دولارٍ من المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل، كشف عن قيام مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان ومعاونه بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار"، مُبيّـنةً قيامهما بـ"صرف مُستحقات إحدى الشركات المُنفّذة لمشروع تجهيز وفحص آلياتٍ مُتنوّعةٍ لمُديريَّـتي بلديَّات وماء بابل من خلال جعل سعر صرف الدولار (1460) ديناراً لكل دولارٍ بدل (1190) ديناراً، المثبت في العقد الخاص بالمشروع".

وأشارت إلى أنَّ "المُوافقة على الصرف كانت بتاريخٍ لاحقٍ، خلافاً لتعليمات وضوابط الصرف، لافتةً إلى قيام لجنة الاعتمادات المُستنديَّة بصرف مبلغ (1,001,453) مليون دولارٍ كفرق سعرٍ للسلفتين الأولى والثانية بأثرٍ رجعيٍّ، بعد التلاعب بالسلفة وتغير مبلغها من (4,973,527,079) مليارات دينارٍ إلى (4,179,435) ملايين دولارٍ، إضافة إلى إطلاق مبلغ (3000,000,000) مليون دينارٍ و(207,000) ألف دولارٍ كجزءٍ من الدفعتين الثانية والثالثة؛ بالرغم من عدم استلام المشروع"، مُوضحةً أنَّ "السلفة تمَّ صرفها دون تدقيقها من الناحية الفنيَّـة والقانونيَّـة من لجنة تدقيق السلف".

وذكرت أنَّه "تمَّ تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّ كلٍّ من مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) الحالي والمُهندس المُقيم للمشروع، إضافةً إلى مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) السابق، وثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم مُدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة الحالي ومعاونه السابق وعضوين آخرين في اللجنة، لافتةً إلى أنَّ أوامر القبض صدرت وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".