فتيات العراق يتكبدن خسارة ثقيلة من نظيراتهن اللبنانيات (صور)

2023-11-13 19:24:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مُنيَ منتخب العراق للناشئات لكرة القدم على الساحات المكشوفة بأثقل خسارة منذ مشاركته أمام نظيره اللبناني بنتيجة 0-7، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لمنتخبات الناشئات الجارية أحداثها في الأردن.

وجرت المباراة في ملعب "الأمير محمد" بمدينة الزرقاء الأردنية، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول لصالح منتخب لبنان 0-2، وجاء الهدفين عن طريق، ليا الحاج علي في الدقيقة (35)، ونغم أبو خليل في الدقيقة (45).

وفي الشوط الثاني سجل لبنان 5 أهداف أخرى عن طريق سيرينا منصور (52)، وسسيلا اسكندر (56)، وليا هاشم (62 - p) ، وليا الحاج علي (70)، وايانا رزق الله (73).

وكان المنتخب العراقي للناشئات، قد خسر مباراته الأولى أمام نظيره السوري بنتيجة 0-4، والثانية أمام منتخب الأردن 0-6 ضمن منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا، ليودع البطولة بالمركز الأخير دون تسجيل أي هدف.

يشار إلى أن البطولة أقيمت بنظام الدوري العام، وذلك بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وسوريا ولبنان.