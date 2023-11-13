ستعرض على السوداني وبارزاني.. تفاصيل مهمة لمفاوضات استئناف صادرات نفط الإقليم

2023-11-13 19:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، إن وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان، ووزارة النفط الاتحادية ناقشا في اجتماعهما اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، مقترحات لحل المشاكل التي تواجه استئناف تصدير نفط الإقليم.

وأفادت المصادر لوسائل اعلام كردية تابعتها "بغداد اليوم"، بأن وفدي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية سيقدما مقترحاتهما لرئيس حكومة إقليم كردستان (مسرور بارزاني) ورئيس الوزراء الاتحادي (محمد شياع السوداني)".

ولفتت الى ان "وفد الإقليم وممثلي الشركات النفطية الكبرى دعوا الوفد العراقي إلى زيادة أجور إنتاج نفط كردستان ونقله".

وتشير المصادر الى ان "من المتوقّع أن تعرض وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان خلال الأيام القليلة القادمة، تفاصيل نتائج اجتماعاتها مع وفد وزارة النفط الاتحادية".

وأكدت، أن "وفد وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم طالب الوفد العراقي بتخصيص 22 إلى 24 دولاراً تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط ونقله".

وكان وفد حكومي من بغداد برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني، وصل أمس الأحد إلى أربيل لبحث استئناف تصدير النفط مع حكومة إقليم كردستان.

وقال عبد الغني خلال حديثٍ للصحفيين لدى وصوله مطار أربيل، إن "الهدف من الزيارة هو تقريب وجهات النظر حول استئناف تصدير نفط كردستان".

وأضاف "الخطوة الأولى هو التوصل إلى اتفاق مع الشركات المنتجة وحكومة الإقليم حول استئناف الإنتاج وتكييف العقود القائمة حالياً لتتلاءم مع قانون الموازنة" مؤكداً على "وجود تفاهمات بين بغداد وأنقرة بشأن استئناف تصدير النفط من خلال الخط العراقي - التركي".





المصدر: كردستان 24