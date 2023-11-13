2023-11-13 20:17:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، أهمية الدور الوطني والفعّال لجهاز المخابرات خلال زيارة مفاجئة لمقره.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، اجرى زيارة إلى مقرّ جهاز المخابرات الوطني، وعقد اجتماعاً بالكوادر المتقدمة في الجهاز، واطلع على مجريات عمله وتشكيلاته ومديرياته ومستوى فاعلية الأداء، ضمن تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة به".

واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء، اكد أهمية الدور الوطني والفعّال للجهاز، في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد وسيادتها من التهديدات والتحديات الخارجية، وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية، في مختلف المجالات والصُّعد".