الانخفاض "المفاجئ" للدولار في العراق.. ما السبب وهل يعاود الارتفاع؟

2023-11-13 20:18:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بشكل مفاجئ بنسبة تفوق الـ 4%، وسط تساؤلات عن سبب هذا الانخفاض وما اذا كان دائميًا ام سيعود للارتفاع مجددًا.

استاذ الاقتصاد في جامعة صلاح الدين خورشيد عثمان، اعتبر اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، أن نزول سعر الدولار في السوق الموازية "مؤقت".

وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مجموعة من المضاربين لديهم تنسيق وتعاون فيما بينهم وهم من يسيطرون بسعر صرف الدولار سواء بالصعود أو النزول".

وأضاف أن "انخفاض سعر صرف الدولار سيستمر خلال اليومين المقبلين، ولكنه سيشهد الصعود مجددا، وهي خدعة من المضاربين لسحب الدولار من المواطن بسعر منخفض ومن ثم بيعه مجددا".

وشهدت اسعار صرف الدولار اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا في السوق الموازية والصيرفات، حيث بلغ معدل سعر الصرف 160 الفاً دينار لكل 100 دولار، بعد ان تجاوز حاجز الـ 166 الف دينار خلال اليومين الماضيين.

وجاء الانخفاض بالتزامن مع اعلان البنك المركزي الاتفاق مع الفيدرالي الامريكي على تزويد ارصدة مصارف جديدة بالدولار ورفع عدد المصارف القادرة على تنفيذ الحوالات من 5 الى 10 مصارف، فضلا عن فتح باب استيراد الدولار من الخارج للمصارف المجازة، بالاضافة الى فتح منصة لحجز الدولار من قبل المسافرين، وهي قرارات جميعها دفعت نحو تقليل الطلب على الدولار بحسبما يرى مختصون.