ابتداء من يوم غد.. نهاية أسبوع مثيرة بطقس استثنائي في العراق تصاحبه "خطورة"- عاجل

2023-11-13 20:51:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، انطلاق الجولة المطرية يوم غد الثلاثاء وقد تمتد حتى يوم الخميس، حيث تبدأ البوادر المطرية من غرب البلاد وتزحف نحو باقي المناطق فيما تكون المناطق المحصورة بين بغداد والانبار وصلاح الدين هي الاكثر غزارة.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، ان "الفعاليات الجوية الممطرة ستبدأ أعتبارا من يوم الثلاثاء بهطول زخات من الامطار الرعدية في غرب الانبار خلال ساعات الصباح، ثم تندفع خلال ساعات النهار لتشمل كافة مناطق الانبار ثم نينوى ودهوك."

وبين ان "موجة الامطار تندفع ببطئ نحو مدن وسط البلاد والفرات الاوسط وكذلك باقي مدن شمال البلاد خلال ساعات مساء وليل الثلاثاء وتزداد كثافة السحب مصحوبة بالغزارة وصواعق البرق والرعد على فترات مع رياح هابطة خصوصا في الأنبار".

وأكد أن "مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة تبدأ فرص الهطول فيها اعتبارا من فجر وصباح يوم الأربعاء"، مشيرا الى ان "أعلى كمية امطار طبقا لماترصده خرائط الامطار المتوقعة فأن المناطق الواقعة مابين بغداد والانبار وصلاح الدين ستتلقي اعلى كمية امطار في هذه الحالة، وكذلك مابين ذي قار والسماوة وبادية الجنوب".

واشار الى ان "اقل كمية، ستكون في مدن شمال البلاد ومن ضمنها نينوى هي الأقل كمية".

واوضح ان "ذروة تأثير الحالة، تتركز في غرب البلاد والوسط والجنوب، تبدأ التحذيرات اعتبارا من مساء الاربعاء وتنتهي ليل الخميس، اما ذروة التأثير يوم الاربعاء وصباح الخميس".

واشار الى ان "التحذيرات من صواعق البرق، وغزارة الامطار ، والرياح الهابطة من السحب والحالوب في بعض الاماكن"، مشيرا الى ان "مناطق جنوب البلاد وبعض مدن الفرات الاوسط مرشحة لتشكل سحب سوبر سيل عملاقة يوم الاربعاء، والحذر من السيول جهة شرق البلاد صباح ونهار يوم الخميس".



