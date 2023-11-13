"استدامة السلم المجتمعي" على طاولة السوداني وكبير المجمع الفقهي العراقي

2023-11-13 21:06:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، كبير علماء المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، الشيخ أحمد حسن الطه والوفد المرافق له.

ذكر ذلك بيان صدر عن مكتب السوداني الاعلامي، وورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض جهود استدامة السلم الاجتماعي وتعزيزه، ودعم خطاب الاعتدال والوحدة الإسلامية، في ظلّ التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

كما تناول اللقاء، وفق البيان، أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية في سبيل دعم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، في ظلّ ما يتعرضون له من جرائم وحصار من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.