جامعة ميسان تعلن استهداف احد تدريسييها بهجوم مسلح

2023-11-13 21:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة جامعة ميسان، اليوم الاثنين، استهداف احد تدريسييها، رئيس أحد الأقسام في الجامعة، بهجوم مسلح بعد انتهاء دوامه الرسمي، وفيما طالبت الجهات الأمنية بـ"الإسراع" في التحقيقات وكشف الجناة، طالبت البرلمان بتشريع قوانين تحمي الملاكات التدريسية من "الاعتداءات والانتهاكات".

وقالت رئاسة الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "في حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين الموافق 2023/11/13 أقدمت أيادي مجهولة على جريمة بشعة جديدة باستهداف أحد الشخصيات الأكاديمية، رئيس قسم الجغرافية في كلية التربية - جامعة ميسان، الأستاذ المساعد الدكتور (رافد صالح مهدي) عند خروجه بعد انتهاء الدوام الرسمي بإطلاقات نارية في جسده".

وعبرت رئاسة الجامعة في بيانها عن "مدى خطورة هذا الاعتداء على حياة التدريسيين والأكاديميين معتبرين إياه تطاولا وتعديا سافرا على عقول العلماء وحياة الأساتذة الجامعيون".

وتابع البيان أن "رئاسة جامعة ميسان وأساتذتها ومفكريها وكوادرها تستنكر هذه الأعمال البشعة التي تقوم بها أيادي مجهولة تريد إن تعطل المسيرة العلمية والتعليمية مع استمرار الحياة الجامعية وفقاً للتوقيتات الوزارية، وفي الوقت ذاته نطالب الجهات الحكومية والأمنية في محافظة ميسان إلى الإسراع بالتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وبينت رئاسة الجامعة إن "هذا الاعتداء الغاشم لم ولن يثني من عزيمة الكوادر التدريسية والوظيفية في جامعة ميسان من مزاولة أعمالهم وتدريس أبناءهم الطلبة، كما تطالب الجهات التشريعية بسن وتشريع القوانين التي تحمي الملاكات التدريسية في الجامعات العراقية من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها للحفاظ على حياتهم خلال مسيرتهم العلمية".