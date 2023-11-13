الاتصالات تطلق مشروع بطاقة التوفير الذكية في بغداد والمحافظات

2023-11-13 22:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني 2023)، عن إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مشروع بطاقة التوفير الذكية سيكون بدلاً من دفاتر التوفير الورقية وبالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) من خلال المكاتب البريدية المنتشرة في بغداد والمحافظات كافة".

وبين ان "المشروع يتضمن تحويل دفتر البريد الورقي الى النظام الالكتروني وأتمتة الخدمات البريدية واصدار البطاقة الذكية".

ودعت الشركة العامة للبريد والتوفير الزبائن الذين يمتلكون حسابات توفير إلى "مراجعة المكاتب البريدية التالية (مكتب بريد بغداد في الصالحية - مكتب بريد الانتصار في حي الإعلام- مكتب بريد الحرية في مدينة الحرية - مكتب بريد عدن في ساحة عدن - مكتب بريد الدورة في الدورة - مكتب بريد الرشيد في بدالة السنك - مكتب بريد الضباط في زيونة - مكتب بريد بغداد الجديدة في منطقة بغداد الجديدة- مكتب بريد ١٤ تموز في الطالبية- مكتب بريد فلسطين في شارع فلسطين)لإستبدال دفاترهم ببطاقة التوفير الجديدة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لتحديث بياناتهم الشخصية، والتحول إلى التعامل الالكتروني والتمتع بالخدمات البريدية بإستخدام احدث التقنيات العالمية".

ونوهت وزارة الاتصالات "مشتركي التوفير لدى الشركة العامة للبريد والتوفير انها ستعلن عن بقية المكاتب البريدية البالغة 266 مكتب تباعاً".