شريكة في "الصفقات السياسية".. مقرب من التيار: الصدر رفض طلبات لقاء مكررة لبلاسخارت- عاجل

2023-11-13 22:31:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض طلبات مكررة لممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات للقاء به، واصفا بلاسخارت بأنها "شريكة في صفقات الطبقة السياسية" ولاتؤدي دورها، وفقا لقوله.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات قدمت طلبات متكررة للقاء زعيم التيار الصدري لكنه رفض لإيمانه بان العملية السياسية غير مجدية بسبب المحاصصة والتوازنات الاقتصادية والسياسية بين القوى والاحزاب، والاوضاع التي تذهب الى تقسيم تركة البلاد داخليا وخارجيا، ماجعل الصدر محتجا على كل العملية السياسية".

واضاف، ان "بلاسخارات لم تكن مؤثرة في المشهد العراقي ولم تذهب الى تغيير وجه النظر حيال النظام في البلاد خاصة في ظل تنامي الفساد وجميع الاحاطات التي تقدمها تراعي العلاقات السياسية بالداخل خاصة وان البلاد باتت منجم لعقد الصفقات اي ان كل شيء يجري وفق مبدا الصفقة حتى بات الرأي مقابل المال وبالاسخارات ليست بعيدة عن اجواء الصفقة".

واشار الى ان "وجود بلاسخات تحول الى تامين وجود القوى السياسية الفاسدة اي انها اصبحت جزءا من المشكلة وليس لها اية ادوار في الاشارة الى الفساد والميليشات"، مؤكدا بانها "من غير الممكن ان تذهب الى اقناع الصدر الذي له قراره المستقل وهو لايعقد اي صفقات على حساب الشعب واراءه ثابتة ووطنية".

وتجري ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، وبشكل مستمر وشبه يومي لقاءات مع جميع المسؤولين في الحكومة العراقية، بالاضافة الى اعضاء مجلس النواب وممثلي الاحزاب السياسية.