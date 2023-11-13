لا صور ولا "هوسات".. توجيه مفاجئ من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب

2023-11-13 23:44:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / وجه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الرُكن كريم عبود التميمي، مساء الاثنين، توجيهاً بمنع وضع صوره أو إلقاء القصائد و"الهوسات" إليه.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، أن هذا التوجيه، جاء في إطار التصحيح الإداري والوظيفي للعمليات الخاصة العراقية.

ووفق المصدر، بات وضع أي صورة لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، في أي مقر أو مكتب من مكاتب وحدات المكافحة ممنوعاً بعد توجيهه.

وكذلك، وجه الفريق الركن كريم التميمي، بمنع طرح القصائد و"الهوسات" العشائرية، في حال دخوله إلى اي وحدة خلال زيارته للمقرات، مطالباً جميع القيادات والوحدات التابعة لها في الجهاز، الالتزام بـ"جميع الأوامر الصادرة".