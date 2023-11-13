العلامة الطه يبحث مع السوداني واقع الأوقاف وقضايا أخرى

2023-11-13 23:50:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث كبير علماء المجمع الفقهي العراقي العلامة أحمد حسن الطه ، مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين (13 تشرين الثاني 2023)، واقع الأوقاف وقضايا أخرى.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض جهود استدامة السلم الاجتماعي وتعزيزه، ودعم خطاب الاعتدال والوحدة، واهمية ترشيد الخطاب الديني ليبقى بعيدا عن التطرف والطائفية، في ظلّ التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة".

وأكد الشيخ الطه بحسب البيان، "على ضرورة المحافظة على أوقاف المسلمين وصيانتها بما يحقق الغرض من وقفها، ورعاية المؤسسات الدينية لتؤدي واجباتها الشرعية والوطنية، بما يسهم في استقرار البلد وازدهاره".

وأضاف البيان "كما تناول اللقاء أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية في سبيل دعم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، في ظلّ ما يتعرضون له من جرائم وحصار من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني".