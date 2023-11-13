2023-11-13 23:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توجه المنتخب الأولمبي العراقي إلى مدينةِ موريسيا الإسبانيّة اليوم الاثنين، للدخول في معسكرٍ تدريبيّ، يواجه فيها منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وساحل العاج ضمن إطارِ استعداداته لنهائياتِ كأس آسيا المؤهلة لدورة الألعابِ الأولمبيّة في باريس 2024.

وكان مدرب المنتخب راضي شنيشل أكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز؛ غياب اللاعبين حسين لاوندي ويوسف الإمام عن المنتخب بسبب الاصابة، مشيرا إلى أن غيابهما سيكون تأثيره سلبياً على الفريق كونهما في مركزين مهمين، إذ ان الإمام يلعب بقلب الدفاع ولاوندي مهاجم ارتكاز وهما من أهم مراكز الفريق.