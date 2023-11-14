صعود النفط بعد تقرير أوبك.. والروبل يسجل أعلى مستوى منذ أول أغسطس

2023-11-14 01:30:04 - المصدر: العربي الجديد

على أُثر صدور تقرير "أوبك" اليوم الاثنين، واصل النفط مكاسبه، لترتفع العقود الآجلة لبرميل خام برنت دولاراً إلى 82.45 دولاراً، مسجلة أعلى مستوى لها خلال الجلسة، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي المقدار نفسه إلى 78.18 دولاراً.

فقد ارتفعت أسعار النفط بعد أن أصدرت منظمة "أوبك" تقريراً بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بفعل إشارات متضاربة من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ورغم تعويض بعض خسائر النفط الخام يوم الجمعة، بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة "أوبك+"، لكنها انخفضت بقرابة 4% خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو/أيار.

"أوبك" قالت اليوم، في تقرير شهري، إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين في ما يتعلق بانخفاض الأسعار، في الوقت الذي رفعت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبياً للعام 2024.

تعقيباً، قال كبير محللي السوق لدى "أواندا" كريج إيرلام، في مذكرة اليوم: "يبدو أن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يبدد مخاوف الطلب، إذ يشير إلى المعنويات السلبية المتضخمة إزاء الطلب الصيني، في حين يرفع توقعات نمو الطلب لهذا العام ويتركها من دون تغيير للعام المقبل".

وشعر المستثمرون بالقلق بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، فيما سينخفض الطلب.

وأثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مخاوف من تعثر الطلب. وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر/كانون الأول من السعودية، أكبر مصدر في العالم.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، الأسبوع الماضي، أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي إلقاء ظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة "أوبك+" التي تضم أوبك وحلفاء آخرين منهم روسيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي سوق العملات، سجل الروبل الروسي، اليوم الاثنين، أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس/آب عند 91.525 روبلا للدولار، في ظل انتعاش أسعار النفط وترقب المتعاملين في سوق العملات مزيدا من الدعم من مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية. ويمثل ذلك قفزة بأكثر من 0.7% خلال اليوم.

وفي مقابل اليورو، سجل الروبل ارتفاعا أيضاً بأكثر من 0.5%، ليصل إلى ذروته عند 97.95 روبلا لليورو، وحقق ارتفاعاً مماثلاً أمام اليوان الصيني ليصل إلى 12.533 روبلا مقابل اليوان.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية، وصعد مؤشر "‬آر.تي.إس" المقوم بالدولار 0.9% إلى 1117.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "مويكس" المقوم بالروبل 0.19% إلى 3248.3 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)