نيجيرفان بارزاني يهنئ بمناسبة مرور 239 عاما على تأسيس عاصمة الثقافة بكوردستان

2023-11-14 09:40:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 239 عاما على تأسيس محافظة السليمانية التي تُعرف بعاصمة الثقافة في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة نشرتها رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بمناسبة مرور. 239 عاما على تأسيس عاصمة الثقافة الكوردستانية، مدينة السليمانية العزيزة، اتقدم باحر التهاني لأهالي مدينة التضحية".

واضاف ان "السليمانية كانت دائما مدينة حية ولها دورها، ومكانتها المؤثرة في النضال و التضحيات من اجل حرية شعبنا".

وتمنى رئيس الاقليم في ختام رسالته "الازدهار و التقدم الدائم للسليمانية و لجميع مدن كوردستان الاخرى".