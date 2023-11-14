لليوم الثاني .. أسعار الدولار تنخفض في أسواق بغداد وأربيل

2023-11-14 10:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159500 دينار مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار امس الاثنين 161250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 158500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 159300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 159200 دينار مقابل 100 دولار.