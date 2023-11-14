السليمانية.. صعقة كهربائية تنهي حياة عامل بناء وتصيب آخر بحالة حرجة

2023-11-14 10:23:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر طبي بمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، بمصرع عامل بناء واصابة اخر بحالة حرجة نتيجة صعقة كهربائية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اثنين من عمال البناء كانا يقومان بفتح غطاء منهول أمام مدينة روشنبيران، تعرضا الى صعقة كهربائية قوية ما ادى الى مصرع احدهما بالحال واصابة اخر بحالة حرجة ".

واضاف، انه" تم نقل المصاب على وجه السرعة الى المستشقى في محاولة لانقاذ حياته".