تركيا تلقي القبض على قائد "رفيع" في تنظيم داعش بالعراق

2023-11-14 11:04:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، يوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية في ولاية قرشهير وسط البلاد، القت القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوب بالنشرة الحمراء.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها، أن فرق مكافحة الإرهاب في الولاية اطلقت عملية أمنية في نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة للقبض على العراقي "ف.هـ" الذي كان يعمل كقائد رفيع في التنظيم بالعراق.

وتمكنت الفرق من القبض على الإرهابي المطلوب بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول، والذي وصل مؤخرا إلى المدينة بعد تغييرات متكررة في مكان إقامته.