بغداد تستدعي تولد 2014 -2015 في مركز تخصصي لكرة القدم

2023-11-14 11:08:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير المركز التخصصي لكرة القدم بوزارة الشباب والرياضة المدرب داود العزاوي، يوم الثلاثاء، ان الوزارة أسست مركز بغداد التخصصي لكرة القدم يضم مواهب من مواليد صغيرة تدخل لأول مرة ضمن نطاق تولد الفئات العمرية .

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز ان وزارة الشباب والرياضة أسست مركز موهبة بغداد لكرة القدم للفئات العمرية لتولد 2010-2011-2012-2013، موضحا أنه تم استحداث المركز بتشكيل فريق تولد 2014 - 2015 بهدف بناء جيل واعد يكون له شأن مستقبلا لرفد المنتخبات والاندية العراقية.

واشار الى ان تشكيل فريق بمواهب صغيرة لتولد 2014-2015 جاء من مبدأ الاهتمام بالموهبة وحرصا منها لبناء لاعب المستقبل، لافتا إلى أنه يرى بأن هذه المواليد ستكون مهمة وتحتاج إلى جهود متضافرة لصقلها وبنائها بشكل تدريجي سيما التي تمتلك الإمكانية والموهبة.

واشار الى ان الغاية من التركيز على الفئات العمرية تطوير الكرة العراقية واعدتها لمقدمة الفرق العربية والآسيوية والعالمية .

واوضح ان العراق مليء بالمواهب لكن بحاجة أن يؤخذ بيدها وتطويرها لتكون جاهزة مستقبلاً لتمثيل منتخباتنا وانديتنا العراقية .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مشروع المركز الوطني التخصصي لرعاية الموهبة الرياضية في جميع المحافظات عام 2013 .