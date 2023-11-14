بالوثيقة.. البنك المركزي يرفع القيود عن سقوف بطاقات الدفع الالكتروني

2023-11-14 11:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

البنك المركزي العراقي:

المصارف كافة

إلحاقا بإعمامينا المرقمين ۱۰٤٢/١٤ و ۲۰۳۳ في ٥/٢١ و ۲۰۲۳/۸/۱۷ نود إعلامكم أن التعليمات الواردة في الإعمامين خاصة بسقوف البطاقات مسبقة الدفع (prepaid cards) وحدودها وإجراء انها حصرا، وفيما يتعلق بسقوف العمليات المرتبطة بالبطاقات المدينة (debit cards) والبطاقات الدائنة (credit cards) وحدودهما، فهي تخضع لسياسة المصرف الداخلية، وتؤكد على أهمية الالتزام بإعلام الجمهور وزبائنكم بأن تلك الحدود والسقوف هي ضمن سياسة مصرفكم مع وجوب الالتزام بإجراءات العناية الواجبة ومتطلبات اعرف زبونك (kyc)، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 3 لسنة ۲۰۱٥، فضلاً عن قواعد وأطر العمل والممارسات الدولية ذات الصلة.