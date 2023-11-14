محافظ أربيل: السوداني وعدنا بإدراج مشروع الإفراز الرابع ضمن موازنة 2024 (صور)

2023-11-14 11:12:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، "المبدئية" على إدراج مشروع مياه الإفراز الرابع في أربيل ضمن موازنة عام 2024 الاتحادية، فيما كشفت دائرة بلدية أربيل عن تطوير شارع تراثي بقيمة مليار دينار.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "دوائر البلدية قامت بتنظيف نحو 500 كم من المجاري في مدينة أربيل وأطرافها، كما تم تنظيف أكثر من 10 آلاف فتحة مجاري استعدادا لموسم الشتاء وتحسبا لموجات امطار وفيضانات مقبلة".

وأضاف "طلبنا من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني تنفيذ مشروع مياه الإفراز4 داخل ميزانية سنة 2024 لكونه مشروع ستراتيجي وسينفذ من قبل شركات سعودية"، مبينا ان "السوداني وعد بأن تقوم الحكومة بمحاولة جادة لإدراج هذا الموضوع ضمن الموازنة، وأنه يرى أربيل مهمة كعاصمة لإقليم كوردستان، وان حكومته ستجري التحضيرات الإدارية لهذا المشروع".

وبيّن خوشناو ان "هذا المشروع يمثل حلا لمشاكل المياه وخصوصا للمناطق الجديدة في أطراف المدينة".

من جهتها أعلنت دائرة بلدية أربيل تطوير أحد الشوارع التراثية والقديمة في مركز المدينة بسوق بيراوة.

وقال المهندس عبد الواحد أحمد في حديث لوكالة شفق نيوز" قمنا بتنفيذ هذا المشروع الذي تأخر تنفيذه بسبب عدم وجود تخصيصات مالية سابقة له"، مبينا أن "قيمة المشروع تبلغ مليار دولار وستنفذ عملية تطويره على عدد من المراحل تبدأ بإعداد شبكات المجاري وتوسعته وإعادة تطويره وتخطيطه".

وتابع أن "طول الشارع يبلغ 2 كيلو متر وهو من الشوارع المهمة والقديمة والتراثية ولدينا مجموعة مشاريع أخرى ننفذها داخل حدود بلدية أربيل أيضا".