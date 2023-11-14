2023-11-14 11:25:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، بأن القوات الأمنية في ولاية قرشهير وسط البلاد، القت القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوب بالنشرة الحمراء.

وأضافت الوكالة، أن "فرق مكافحة الإرهاب في الولاية اطلقت عملية أمنية في نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة للقبض على العراقي (ف.هـ) الذي كان يعمل كقائد رفيع في التنظيم بالعراق".

وأشارت الى أن "الفرق تمكنت من القبض على الإرهابي المطلوب بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول، والذي وصل مؤخرًا إلى المدينة بعد تغييرات متكررة في مكان إقامته".

المصدر: الاناضول