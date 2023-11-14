بينهم نازحون .. ارتفاع أعداد المصابين بمرض السكري في أربيل

2023-11-14 12:20:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن أعداد حالات الإصابة بمرض السكري قد ارتفعت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي.

وقال مدير الصحة في أربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، إنه بما يتعلق بالأشهر العشرة الماضية من العام 2023 فإنه قد سجلنا ما معدله 1509 إصابات جديدة بين المسنين، وبين الأطفال 68 إصابة، وبين النازحين 287 اصابة.

وأضاف ان مرض السكري من الأمراض التي يمكن تشخيصها مبكرا عبر إجراء الفحوصات خاصة للفئات العمرية من سن 35 وصاعدا يتعين أن يجروا فحوصات دورية كل 3 سنوات.