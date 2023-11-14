2023-11-14 12:36:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لدوري نجوم العراق، اليوم الثلاثاء، أبرز الاحصائيات بعد انتهاء الجولة الرابعة.

واختارت اللجنة فريق نادي القوة الجوية كأفضل فريق لتحقيقه اربع انتصارات متتالية، وفريقا نادي الشرطة ونادي كربلاء الاكثر تسجيلاً إذ سجل كل فريق منهما سبعة أهداف.

وتم اختيار فريق نادي دهوك كأفضل خط دفاع إذ لم يسجل في مرماه خلال أربع مواجهات، فيما كان نادي الميناء أكثر استقبالا للأهداف حيث سجل بمرماه عشرة أهداف.

أما فريق نادي زاخو اكثر فريق بالتعادلات إذ تعادل في ثلاث مباريات من أصل أربعة، كما ان فريق نادي الميناء كان الأكثر خسارة بعد تعرضه لثلاث خسارات.

وتم اختيار حارس مرمى نادي نوروز محمد رحيم كأفضل حارس في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، وحيدر عبودي كأفضل مدرب بعد ان قاد فريقه الجوية للفوز على النجف بهدفين نظيفين بعد انتهاء الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة.