منتصف النهار.. انخفاض مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-11-14 12:48:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار عند الساعة 12:36 من اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157000 دينار مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح يوم الثلاثاء 159500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل الدولار سجل انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 157800 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 157700 دينارا مقابل 100 دولار.