2023-11-14 12:53:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم/ بغداد

أوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، مدى إمكانية محاسبة أو معاقبة من يدعو الى مقاطعة الانتخابات في العراق.

وقال التميمي، لـ “بغداد اليوم"، إن "المشاركة في الانتخابات ليست اجبارية بل هي اختيارية والدستور منح هذه الفرصة لكل المواطنين"، مبينا انهم "لهم الحق الكامل في المشاركة او المقاطعة، وهذا خيار شخصي ولا يوجد أي إلزام بالمشاركة".

وأضاف أن "دعوات مقاطعة الانتخابات، ليست جريمة أو فعل يحاسب عليه القانون، خصوصاً أن هذه الدعوات تبقى اختيارية من قبل المواطنين في الاخذ بها او تركها والذهاب الى الانتخابات".

وأشار الخبير القانوني الى أن "دعوات مقاطعة الانتخابات ليست بالجديدة، بل هي تنطلق مع كل انتخابات من قبل جهات سياسية أو شعبية أو اجتماعية، وهو امر طبيعي في ممارسة النشاط السياسي ولا محاسبة قانونية على ذلك".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، أمس الإثنين (13 تشرين الثاني 2023)، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد أن مقاطعتها "يفرحه ويغيض الأعداء".

وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد.. وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".

وأضاف أن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".