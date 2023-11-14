طاقم تحكيم إماراتي في مباراة العراق واندونيسيا

2023-11-14 14:38:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقماً اماراتياً لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإندونيسي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمهمة تحكيم المباراة العراق وإندونيسيا الحكم الدولي أحمد عيسى درويش، يعاونه أحمد الراشدي (المساعد الأول) وياسر سبيل (المساعد الثاني)، بإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي العراق وإندونيسيا غداً الخميس على استاد البصرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان الحكم الدولي أحمد عيسى درويش قد شارك مؤخراً كحكم فيديو ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما شارك الحكمان المساعدان الدوليان أحمد الراشدي وياسر سبيل ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي (هونج كونج) لحساب المجموعة السادسة.