2023-11-14 15:00:04 - المصدر: العربي الجديد

يواجه المنتخب المغربي تحت 17 سنة نظيره منتخب إندونيسيا، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، على أرض ملعب "جيلورا بونغ" كارنو، في إطار ثالث لقاء عن المجموعة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم المقامة حالياً في إندونيسيا، في الوقت الذي تحتل كتيبة المدرب المغربي، سعيد شيبا، المركز الثاني لحد اللحظة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر منتخب الإكوادور صاحب الـ 4 نقاط.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، تحدث حارس مرمى المنتخب المغربي، طه بنغوزيل، عن أمله في تحقيق الانتصار عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب إندونيسيا البلد المنظم، وفي هذا الإطار تحدث قائلاً: "هدفنا الآن هو تحقيق الفوز على حساب منتخب إندونيسيا، فبعدما فزنا على بنما وانهزمنا ضد إكوادور، سنبحث عن التأهل إن شاء الله للدور الثاني".

وتابع الحارس المغربي حديثه قائلاً: "أتذكر أننا خسرنا في كأس العرب أمام منتخب العراق في الدور الأول، وبعدها وصلنا للمباراة النهائية، وعليه فالخسارة ضد منتخب الإكوادور الأخيرة، لن تحد أبداً من عزيمتنا من أجل التأهل للدور الثاني بكأس العالم الحالية، سنحاول إسعاد الجماهير المغربية التي تحرص على دعمنا من أجل النهوض مجددا كي نقدم أفضل أداء".

وختم الحارس القادم من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم "نعد الجمهور المغربي بأن نتأهل للدور الثاني، كل شيء وارد في كرة القدم، مصيرنا بأيدينا ولله الحمد، سنستمر في المسابقة من أجل تشريف كرة القدم المغربية والعربية، مثلما شرفنا أسود الأطلس خلال نهائيات كأس العالم في قطر".