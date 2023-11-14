2023-11-14 15:12:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الثلاثاء، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني وقّع على امراً إقليمياً يقضي بتعيين ثلاثة قضاة في محكمة استئناف إقليم كوردستان.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم عن شهاب قوله، إنه استنادا إلى الفقرة الـ16 من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق المعدّل في العام 2005، وقّع اليوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان امراً إقليميا بتعيين ثلاثة قضاة في محكمة استئناف اقليم كوردستان، وهم كل من: القاضي جاسم جزا جعفر رئيس محكمة الاستئناف في منطقة السليمانية، والقاضي جاسم محمد مصطفى نائب رئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، والقاضي طاهر علي حسن قاضي محكمة استئناف السليمانية.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، وضمن إطار الاهتمام بالمؤسسة القضائية، وتلبية متطلبات السلطة القضائية، وفي ضوء طلب مجلس قضاء إقليم كوردستان، وقّع على تعيين هؤلاء القضاة.

وتابع بالقول، إنه إعتباراً من اليوم وبعد صدور الأمر الإقليمي وأداء القضاة اليمين الدستورية يباشرون أعمالهم في محكمة استئناف اقليم كوردستان.