"بغداد اليوم" تنشر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي

2023-11-14 16:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنهت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.

وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023".

وأكدت المحكمة الاتحادية ان قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".



