العمليات المشتركة تعلن تدمير أوكار للارهابيين وضبط اسلحة وعبوات ناسفة غرب نينوى

2023-11-14 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

من خلال التنسيق والتعاون المتبادل ولتوحيد الجهد الأمني لتحقيق الأهداف المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة شرعت قوات مشتركة من قيادة عمليات غرب نينوى وقوات البيشمركة صباح اليوم الثلاثاء بحضور ميداني للقيادات العسكرية بعملية أمنية لتطهير المناطق ذات الاهتمام المشترك بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كوردستان العراق لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

أسفرت العملية التي جاءت بمعلومات استخبارية دقيقة عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين والعثور على عدد من العبوات الناسفة ومجموعة من الأسلحة حيث تم تدميرها.

ان العمل الأمني والاستخباري المشترك وفي العديد من العمليات العسكرية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى في ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة وتدمير اوكارها.

وتأتي هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك وسد الثغرات وعدم اعطاء فرصة للعناصر الإرهابية في ان يكون لها موطىء قدم في هذه المناطق المهمة.

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قيادة العمليات المشتركة