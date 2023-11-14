"وحدات حماية سنجار" تعلن مقتل اثنين من عناصرها بقصف تركي

2023-11-14 17:24:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "وحدات حماية سنجار" المقربة من حزب العمال الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن مقتل اثنين من عناصرها بقصف تركي استهدف مقراً لها في قضاء سنجار.

وذكر بيان للوحدات ورد لوكالة شفق نيوز أن "جاهد درويش" المعروف بـ"بدرخان سنجاري"، و"سعد خليل قاسم" الملقب بـ"أركش فقير" قتلا ليلة أمس الاثنين جراء القصف الذي نفذته طائرة مسيرة تركية في ناحية سنوني شمالي سنجار.

وبينت أنهما كانا يستقلان مركبة مع عدد من عناصر "وحدات حماية سنجار"، مشيرة إلى أن القتيلين من أهالي سنجار.

يشار إلى أن الطائرات المسيرة التركية تستهدف بشكل متكرر مواقع ومركبات تحمل قياديين موالين لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.