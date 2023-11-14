مصدر يكشف ما يجري داخل تحالف تقدم بعد انهاء عضوية الحلبوسي

2023-11-14 18:03:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من تحالف (تقدم)، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عما يجري داخل التحالف بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي (رئيس تحالف تقدم).

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، بأن "الحلبوسي يجري حاليا اتصالات مكثفة مع قادة تحالف تقدم في بغداد وبقية المحافظات من أجل الوقوف على تداعيات قرار المحكمة الاتحادية".

وبين ان "الحلبوسي قد يصدر بيانا او يعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة من أجل طرح وجه نظره حيال ماحصل".

ولفت المصدر الى، ان "العديد من نواب تحالف (تقدم) من المحافظات في طريقهم الى بغداد لعقد لقاء موسع مع الحلبوسي خلال الساعات القادمة".

وأشار الى ان "قرار المحكمة كان مفاجئاً ولم يكن متوقعاً وأغلب مرشحي تقدم عمدوا الى إيقاف مؤقت لحملاتهم الانتخابية لمعرفة ماحصل والوقوف على طبيعة المرحلة القادمة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قراراً بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي" مؤكدة ان قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".



