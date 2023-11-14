مصرع 4 مدنيين بحادث سير في كوردستان

2023-11-14 18:16:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع أربعة مدنيين من أهالي المحافظة بحادث سير في أطراف إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحايا من أهالي قضاء المقدادية لقوا مصرعهم بتصادم عجلتين على طريق كلار - دربنديخان حيث كانوا متجهين إلى إقليم كوردستان".

وأشار إلى نقل جثث الضحايا لدائرة الطب العدلي في كلار فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقاً بالحادث.

وتشهد أغلب المحافظات تصاعداً بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية ورداءة الطرق.