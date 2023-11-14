2023-11-14 18:28:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي خاص، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الثاني 2023)، عن المسؤول وراء انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي وراء انهاء عضوية (الحلبوسي)".

ولفت الى ان "مقربين من رئيس دولة القانون أكدوا ان مقولة المالكي، بأنه (لن تبقى الرئاسات الثلاث) في حيثنها كان يقصد فيها رئيس الجمهورية السابق برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك الحلبوسي".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قراراً بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي" مؤكدة ان قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".

وكشف مصدر مقرب من تحالف (تقدم)، اليوم الثلاثاء لـ"بغداد اليوم"، بأن "الحلبوسي يجري حاليا اتصالات مكثفة مع قادة تحالف تقدم في بغداد وبقية المحافظات من أجل الوقوف على تداعيات قرار المحكمة الاتحادية" مبينا، بان "الحلبوسي قد يصدر بيانا او يعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة من أجل طرح وجه نظره حيال ماحصل".

ولفت المصدر الى، ان "العديد من نواب تحالف (تقدم) من المحافظات في طريقهم الى بغداد لعقد لقاء موسع مع الحلبوسي خلال الساعات القادمة" مشيراً إلى، ان "قرار المحكمة كان مفاجئاً ولم يكن متوقعاً وأغلب مرشحي تقدم عمدوا الى إيقاف مؤقت لحملاتهم الانتخابية لمعرفة ما حصل والوقوف على طبيعة المرحلة القادمة".