ائتلاف العبادي يعلق على إنهاء عضوية الحلبوسي: امتثلوا للقانون

2023-11-14 19:02:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق إئتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، على إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأكد بيان لإئتلاف النصر تلقته "بغداد اليوم"، "دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، وأن لا أحد فوق القانون وتحت سلطة المساءلة، وبالأخص الساسة ومَن يتبوء مواقع المسؤولية في الدولة".

وأضاف، إنَّ "من أهم مقتضيات بناء واستقرار الدولة علو وسيادة القانون، وحاكمية المؤسسات" داعيا الجميع إلى "الامتثال للقانون وسلطة المؤسسات الدستورية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.