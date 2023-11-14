كشف "أسباب" انخفاض الدولار في العراق وتوقعات بالخطوة المقبلة

2023-11-14 19:10:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزا الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي إلى ما أسماه بـ"معنويات السوق الجيدة والتوقعات المتفائلة".

وقال المرسومي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معنويات السوق الجيدة والتوقعات المتفائلة المرتبطة بالاتفاق بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي على توليفة من السياسات والإجراءات، هي التي كانت وراء ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار مؤخراً حتى وصل الدولار إلى 1560 ديناراً".

وأضاف "مع أن هذه الإجراءات لم يجري اختبارها على أرض الواقع لمعرفة مدى قدرتها في تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ولذلك سيستمر سعر الدولار بالانخفاض لبعض الوقت ثم يستقر بعد ذلك ربما قريباً من 1500 دينار".

إلا أن المرسومي توقع أن "يعاود سعر الدولار الارتفاع لأن المعالجات والإجراءات الأخيرة لم تعالج جوهر المشكلة وهي التجارة مع إيران وسوريا، ومشكلة المسافرين العراقيين إلى إيران وسوريا المحرومون من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أسباب أخرى وراء الارتفاع أسماها بـ"الثنائية القاتلة في العراق المتمثلة بوجود نظامين للضرائب والتعرفة الكمركية، ووجود المنافذ غير الشرعية، وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية، ووجود سلع لا يجري تمويلها عبر المنصة الإلكترونية وإنما من خلال السوق الموازي مثل المشروبات الروحية والسكائر والمخدرات".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز قد قال اليوم إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 159500 دينار مقابل 100 دولار.