بعملية مباغتة.. قتل 3 ارهابيين في كركوك بينهم انتحاري

2023-11-14 20:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

{أمنية: الفرات نيوز} أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن قتل ثلاثة ارهابيين في عملية أمنية مباغتة في محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبجهود نوعية كبيرة وعمل استخباري مكثف ومتابعة مستمرة وحثيثة من قبل قيادة العمليات المشتركة نفذ جهاز مكافحة الارهاب واجبا نوعيا مباغتا في قاطع عمليات كركوك {وادي زغيتون} بهدف ملاحقة مفارز العناصر الارهابية الداعشية الهاربة".

وأضاف انه "وخلال هذا العمل التعرضي النوعي فقد تم قتل ثلاثة ارهابيين من بينهم ارهابي كان يحمل حزاما ناسفاً".

وأشار البيان الى انه "وبهذه العملية البطولية التي نفذتها قواتنا الامنية يكون عدد الارهابيين الذين تم قتلهم خلال الساعات الـ 48 الساعة الماضية سبعة ارهابيين وهو دليل على النضج الكبير والعمل الاستخباري والمتابعة الحثيثة المستمرة من قبل القادة والامرين ومهارة القوات الامنية المنفذة في التخطيط المسبق والعالي الذي تتميز به قطاعاتنا القتالية وتنفيذها النوعي لمثل هذه العمليات المباغتة".