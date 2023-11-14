رشيد والسوداني يؤكدان أهمية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر

2023-11-14 20:32:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التطورات على الصعيدين الوطني والدولي، وسير التحضيرات والتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الاول المقبل.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، جرى التأكيد المتبادل على أهمية اجراء الانتخابات وتوفير مستلزمات نجاحها لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

كما شهد اللقاء تأكيد أهمية تكاتف الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تثبيت الأمن والاستقرار، والمضي في تقديم الخدمات وإسناد الإصلاح في مجال مكافحة الفساد.

واستعرض اللقاء، أيضاً، مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في المملكة العربية السعودية للتضامن مع فلسطين، وما تضمنته كلمته بخصوص موقف العراق الداعي إلى التحرك الجاد لوقف العدوان على غزّة والشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخرجات اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية مع قادة وزعماء الدول المشاركة في القمّة وانعكاساتها الإيجابية على الارتقاء بواقع علاقات العراق الإقليمية والدولية.