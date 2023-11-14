2023-11-14 20:56:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، ان العراق شريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة الامريكية ولن تنشغل عنه بسبب حرب غزة.

وقال عضو اللجنة علي المشكور، لـ"بغداد اليوم"، ان "الولايات المتحدة الامريكية تعتبر العراق حليفا مهما لها على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وهي تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف"، معتبرا انه "لا يمكن ان تترك واشنطن بغداد بسبب أي انشغال لها باي ملف خارجي سواء حرب غزة او غيرها".

جاء هذا بالتزامن مع توقيع وزارة النفط اتفاق تسوية مع شركة عملاق الطاقة الأميركية "إكسون موبيل" لوضع اللمسات النهائية لخروجها من حقل غرب القرنة 1 النفطي.

وفي هذا الصدد بين المشكور ان "العمل في القطاع النفطي العراقي، ليس حكرا على أي شركة اجنبية أمريكية او صينية او روسية وغيرها، فالعراق تعامل بهذا الملف وفق مصالحه ووفق العروض التي تقدم له من قبل تلك الشركات، وليس له أي علاقة بقضية الخلافات ما بين الدول الكبرى".

ووفق للاتفاق الاخير فأن شركة "بتروجاينا" الصينية سوف تمتلك الحصة الأكبر في حقل غرب القرنة 1 بعد رحيل "إكسون موبيل" الامريكية التي كانت تمتلك حصة تبلغ 22.7 % في حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق في العراق، الذي تبلغ طاقته 550 ألف برميل يومياً، بحسب وزارة النفط.