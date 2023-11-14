سلة الدفاع الجوي تواصل صدارتها للدوري الممتاز

2023-11-14 21:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الدفاع الجوي لكرة السلة فوزه الثامن على التوالي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وتغلب الدفاع الجوي على مضيفه فريق زاخو في المباراة التي جرت على قاعة الأخير وانتهت بنتيجة 83-62، وبذلك يحافظ الدفاع الجوي على صدارة الدوري لغاية هذه الجولة.

وشهدت المباراة فرض الدفاع الجوي سيطرته مبكراً على فترات اللقاء الأربع بعد تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي وتسجيل النقاط، مما منحه السيطرة الكاملة لينهي اللقاء لمصلحته بفارق 21 نقطة.

وبهذا الفوز يواصل الدفاع الجوي حصد انتصاراته رافعاً رصيده إلى 16 نقطة بسجل خالٍ من الهزائم مؤكداً سعيه للمنافسة على اللقب هذا الموسم الحالي.

وتغلب ناشئة نادي زاخو اليوم على ناشئة نادي الدفاع الجوي بنتيجة 63-48 لحساب الدوري المصاحب.