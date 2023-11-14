عصر جديد من Galaxy AI يلوح في الأفق

2023-11-14 21:48:54 - المصدر: سامسونج

لعبت أجهزة سامسونج Galaxy دوراً محورياً لجعل الوصول إلى الانترنت في متناول الجميع، وتحويل الكاميرا إلى أداة اتصال لا غنى عنها. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام كبير، إلا أن بعض مزاياه الأكثر قيمة لم تصل إلى تكنولوجيا الهاتف المحمول بعد. ولكنّ Galaxy على وشك إحداث ثورة في هذا المشهد.

لا يمكن لأي شركة أخرى أن تطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي مثلما تفعل Galaxy. والسؤال هنا لماذا؟ والإجابة لأن Galaxy وحده هو الذي يتمتع بالقدرة على تزويد المستخدمين بإمكانات مفتوحة بمتناول اليد. فقد تم تصميم أجهزة Galaxy المدعمة بالذكاء الاصطناعي " Galaxy AI" لتمكين الأفراد في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل شكلاً من أشكال الذكاء العالمي غير المسبوق على هاتفك. إنّنا نقدّم بذلك إمكانات وفرصاً استثنائيّة، بدءاً من تسهيل الاتصال السلس وصولاً إلى تبسيط الإنتاجية والإبداع اللامحدود.

توفّر أجهزة Galaxy المدعمة بالذكاء الاصطناعي " Galaxy AI" تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهاتف المحمول، وذلك باستخدام كلّ من تقنية الذكاء الاصطناعي المتوفّرة على الجهاز والذي تم تطويره في سامسونج، والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة والذي تم تمكينه من خلال التعاون مع قادة الصناعة المهتمين بهذا المجال. وستعمل هذه الأجهزة على تحسين تجربتك اليومية مع الهاتف المحمول مع الحفاظ على المستوى العالي من الأمان والخصوصيّة في Galaxy.

وللحصول على نظرة حول إحدى المزايا التي ستتيحها Galaxy AI، يُمكنك ببساطة ملاحظة ذلك في أحد الوظائف الأساسيّة في هواتفنا والمتمثلة بإجراء المكالمات بين بعضها البضع؛ إذ ستتيح خدمة AI Live Translate Call للمستخدمين الذين لديهم أحدث هواتف Galaxy AI مترجمًا شخصيًا متى احتاجوا إليه. ونظرًا لأنه مدمج في ميزة الاتصال الأصلية، فلن يكون هناك داعٍ لاستخدام أي تطبيقات طرف ثالث. ستظهر الترجمات الصوتية والنصية مباشرة أثناء حديثك، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا في غاية السهولة مثل تشغيل التسميات التوضيحية المغلقة وعرضها أثناء تدفّق محادثتك. كما يُمكنك من خلال Galaxy AI الوثوق في خصوصية وأمان محادثاتك الشخصيّة.

ستتوفر Galaxy AI أوائل العام المقبل، لتتجاوز بذلك بعضاً من الحواجز التي تحول دون التواصل الاجتماعي، وبالتالي يُصبح هذا التواصل أكثر سهولة وفاعليّة.

وبالتالي فإنّ هذا الشكل من الذكاء الاصطناعي سيغيّر العالم وحياتك الشخصيّة نحو الأفضل.

وقال يونغهون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم تجارب الهواتف المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "تتمتع تكنولوجيا الهاتف المحمول بقدرة هائلة على تمكين الاتصال والإنتاجية والإبداع وغيرها من المزايا للأفراد في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من هذا التقدّم إلا أننا لم نشهد بعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على الهاتف المحمول لإحداث تغييرات جوهرية ونوعيّة من هذا القبيل. إنّ Galaxy AI يمثّل الحلّ الذكي والأكثر شمولاً حتى الآن، وسيسهم في تغيير طريقة استخدامنا لهواتفنا الذكية".

وتلتزم Galaxy بتوفير تجارب رائدة في الاتصال، بالإضافة إلى إمكانيات جديدة يتمتع بها هاتفك المحمول.

وتعتبر هذه التطورات مجرّد خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة، ومع Galaxy فإنّ عصراً جديداً من الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة يلوح في الأفق.