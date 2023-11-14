"في قلب الحالة الممطرة".. تحذير لبغداد وأربع محافظات

2023-11-14 21:55:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، من شدة الأمطار بدءاً من هذه الليلة في غالبية مدن البلاد.

وذكر عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "الفعاليات الجوية بدأت مساء اليوم الثلاثاء مع تقدم جبهة المنخفض كما تظهر في صور الاقمار التي ترصد السحب".

وأضاف "️جميع المدن مشمولة بالامطار مابين خفيفة الى معتدلة مصحوبة بالبرق والرعد، ومتوقع اشتداد الحالة الممطرة في المناطق المؤشرة بالدائرة في صورة الاقمار المتحركة التي تبين تقدم السحب نحو مدن البلاد".

وحذر عطية "محافظات ️صلاح الدين وبغداد وديالى وكركوك وشمال شرق الانبار كونها ستكون في قلب الحالة الجوية".

كما حذر "من شدة الامطار في ذي قار وبادية الجنوب وغرب ميسان والسماوة"، لافتا الى ان "جميع المدن مشمولة بالهطول بشدة متفاوتة"، مبينا ان "الحالة الممطرة تستمر الى نهار يوم الخميس ايضا".