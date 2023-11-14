تفكيك شبكة لتجارة المخدرات والقبض على أفرادها في المثنى

2023-11-14 22:10:03 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة المثنى وذي قار، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات ضمن محافظة المثنى، جاءت عملية إلقاء القبض على أفراد هذه الشبكة بناء على مذكرات قبض أصولية وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات، وتشير المعلومات بأن هذه

الشبكة قد أسهمت بشكل كبير في بيع وترويج المخدرات على المتعاطين، واستدراج المواطنين لتوريطهم بتعاط المخدرات . دونت أقوال المتهمين واعترفوا صراحة قيامهم بتجارة المخدرات وانتمائهم لهذه الشبكة الإجرامية، حيث تم إحالتهم الى الجهات المختصة استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل .