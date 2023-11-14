ضبط صالة قمار واعتقال أصحابها في بغداد

2023-11-14 22:29:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عن ضبط صالة للعب القمار والمراهنة في الكرخ.

وذكر بيان لاعلام شرطة الكرخ تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من فوج طوارئ الكرخ ضبطت صالة قمار ومراهنة مخفية بطريقة ما".

وأشار البيان الى "مداهمة المكان والقبض على أصحابه الثلاثة متلبسين بالجرم المشهود، وضبط شاشات وأجهزة تستخدم في لعب القمار والمراهنة".

ولفت الى "غلق المكان وتسليم المتهمين إلى الأمن السياحي لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".



