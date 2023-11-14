2023-11-14 22:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن اجتماعي الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة المقرر عقدهما غداً سيناقشان مقترحاً لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التوجه لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات قيد النقاش منذ فترة وهذا الطرح زاد النقاش عليه بعد إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهذا الأمر يقابل بمعارضة، وتأكيد على إقامتها في موعدها من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".

واضاف انه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي سيكون طرح تأجيل الانتخابات أقوى من قبل، وخلال اجتماع الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة سيكون الملف اقرب للبت فيه".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي، في قرار شكل مفاجأة للعملية السياسية في البلاد.

وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".

ولاحقاً، قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.