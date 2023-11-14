تقرير جوي: أمطار غزيرة وسيول في اليومين المقبلين.. وتحذير لهذه المناطق

2023-11-14 23:38:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذرت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، من أمطار رعدية غزيرة وحدوث سيول في بعض مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين.

وأشارت الهيئة في تقرير جوي لها حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه الى "تأثر البلاد في اليومين المقبلين الاربعاء والخميس، بمنخفض جوي ناتج عن اندماج منخفضين جويين الاول من البحر الاحمر والآخر من البحر المتوسط بحالة يرافقه تيار علوي بارد ليكون الطقس غائم مصحوب بتساقط امطار في مناطق عدة مع حدوث عواصف رعدية".

وأضاف، ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار صباحاً وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة في اماكن متعددة خاصة في الاقسام الشرقية من البلاد (دیالی، واسط ميسان البصرة ، بغداد ، الناصرية ، كركوك ، تكريت ، سليمانية) مع حدوث عواصف رعدية ويطرأ انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بحدود 4 درجات مئوية لتتراوح العظمى بين 20 الى 24 درجة في عموم مدن البلاد".

وأوضح التقرير ان "الطقس يتحسن يوم الخميس المقبل بعد الظهر وابتداء من الاقسام الغربية من البلاد".

وحذرت الأنواء الجوية "من احتمال حصول سيول في الاقسام الشرقية من البلاد التي تكون في تماس مع حدود ايران لذا ننوه بأخذ الحيطة والحذر في تلك المناطق".



