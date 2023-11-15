بسبب "وصفة علاج".. مسلحون يفتحون النار على صيدلية وسط البصرة

2023-11-15 07:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم صوب صيدلية وسط مركز المحافظة واصابوا مواطنين اثنين بجروح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين اثنين كانا متواجدين داخل صيدلية بمنطقة الأمن الداخلي في البصرة واصاباهما بجروح خطرة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، ان " التحقيقات الامنية في الحادث بينت أن الهجوم حصل بسبب (وصفة علاج) أُعطيت بوقت سابق من الصيدلية المستهدفة لأحد أفراد المهاجمين".