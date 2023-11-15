الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من عقوبات عدم التعامل مع إيران

2023-11-15 08:08:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

مددت إدارة الرئيس الامريكي، جو بايدن، إعفاء العراق من العقوبات التي تفرض عدم التعامل مع ايران لمدة أربعة أشهر، والذي يسمح لبغداد بمواصلة شراء الكهرباء والغاز من طهران.



مسؤولون أمريكيون قالوا إن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن وقع على تمديد الإعفاء لمدة 120 يومًا وأحيل إلى الكونجرس.



وقال المسؤولون، إن بلينكن وقع على التنازل بشكل رئيسي لأن الإدارة لا تريد قطع العراق عن مصدر حيوي للطاقة.



وأشاروا الى ان الإدارة واثقة من أن إيران لن تكون قادرة على استخدام أي من هذه الأموال لأغراض الحرب، مؤكدين إن هناك عملية فحص صارمة للتأكد من حصر استخدام الأموال في الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والسلع الزراعية.

المصدر: وكالات