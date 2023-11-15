"المصائب لا تأتي فرادى".. الحلبوسي يواجه اليوم قضية جديدة بـ "خرق للقانون"

2023-11-15 08:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن اليوم الاربعاء، سيكون موعد المرافعة للدعوى التي أقامها ضد رئيس مجلس النواب المقال محمد ريكان الحلبوسي بخصوص تعيين مستشارين بالمجلس خلافا لقانون تنظيم عمل المستشارين.

وذكر الخفاجي في إيضاح تلقته "بغداد اليوم" الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أن "اليوم الاربعاء موعد المرافعة للدعوى التي أقمتها في المحكمة الاتحادية قبل أكثر من شهر بخصوص تعيين مستشارين بالمجلس خلافا لقانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022".

أضاف: "موضوع الدعوى هو طلب الحكم بعدم صحة كل من قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 12\9\2023 والأمر النيابي المرقم (189) في 13\7\2023 وإلغاء جميع آثارهما, وطلب إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف القرار والأمر النيابي المذكورآنفا".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.

وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قرارًا "غريبًا"، فيما قال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".